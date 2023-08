Nieuwe Ecuadoriaanse presidentskandidaat na moord op Villavivencio

Zaterdag had de partij Andrea Gonzalez, die de running mate was van Villavivencio, naar voren geschoven als kandidaat, maar ze kwam terug op die beslissing uit angst dat de verkiezingsregels haar kandidatuur illegaal zouden maken.

Er heerst namelijk onzekerheid of ze wel van kandidaat-vicepresident naar kandidaat voor het hoogste ambt kan gaan. Uit vrees dat de nationale kiesraad niet voor de deadline met een antwoord zou komen, koos de partij ervoor om Zurita naar voren te schuiven.

De partij houdt de mogelijkheid open dat Gonzalez opnieuw op het stembiljet zal staan als kandidaat-vicepresident.

Zurita, wiens kandidatuur nog niet is goedgekeurd door de kiesraad, gaf aan het politieke project van zijn vriend volledig te zullen volgen.

Colombianen opgepakt

Villavicencio, voormalig journalist, werd afgelopen woensdag drie maal in het hoofd geschoten. De aanval gebeurde in een school in hoofdstad Quito, waar de kandidaat een politieke meeting hield. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij stierf.

De 59-jarige Villavicencio, die volgens recente peilingen op ongeveer 13,5 procent van de stemmen kon rekenen, en daarmee op de tweede plaats stond, sprak zich geregeld uit tegen de wijdverspreide corruptie in het Zuid-Amerikaanse land.

Sinds de moordaanslag is in het grootste deel van Ecuador de noodtoestand uitgeroepen en president Guillermo Lasso heeft de georganiseerde misdaad ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de moord.

Zes Colombianen zijn opgepakt en één Colombiaan werd vlak na de aanval gedood door de lijfwachten van de kandidaat.