Uitgesloten Xavi hard voor Spaanse arbitrage na 0-0 bij Getafe: “Schande dat La Liga zulke matchen wil verkopen”

FC Barcelona heeft zijn competitiestart gemist. Op het veld van laagvlieger Getafe geraakte de kampioen niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Na een duel met twee rode kaarten plus nog eentje voor Barca-coach Xavi was er veel te doen rond de arbitrage. Xavi was na afloop woedend.

Goals vielen er niet tussen Getafe en Barcelona, wel tien gele en drie rode kaarten. Verder lag het spel meer stil dan dat er gevoetbald werd. Getafe deed er alles aan om Barcelona het voetballen te beletten. Barcelona-coach Xavi was dan ook woedend na afloop. “Als dit de wedstrijden zijn die we als La Liga willen verkopen, dan is dat een schande”, aldus de Spanjaard bij DAZN.

Op de koop toe kreeg Xavi zelf ook een rode kaart onder zijn neus geschoven tijdens het duel. Volgens de coach zelf ging hij verhaal halen bij de scheidsrechter omdat hij veel overtredingen toestond, waarop ref Cesar Soto Grado een rood karton uit z’n achterzak toverde.

“Onlangs hadden we nog een ontmoeting met scheidsrechters en een van de voornaamste veranderingen zou zijn dat ze met meer begrip voor de coaches zouden handelen, omdat we onder spanning staan”, aldus Xavi. Dat gebeurde volgens hem nu dus allerminst.

“Maar mijn uitsluiting doet er niet toe. We hebben op alle mogelijke manier geprobeerd te winnen van een taaie tegenstander. We hebben een punt gepakt en dat is niet genoeg. Dat vind ik jammer”, besloot Xavi. Wiens uitsluiting er wel toedeed, was die van Raphinha. De Barcelona-winger kreeg net voor rust een rode kaart na een elleboogstoot. Meer dan terecht, daar kunnen ze bij Barcelona niets op zeggen. Zowel Xavi als Raphinha worden twee wedstrijden geschorst.

Frenkie De Jong: “Scheidsrechters moeten zorgen dat tijdrekken stopt”

Ook de Nederlandse middenvelder Frenkie De Jong was niet te spreken over het gedrag van de Getafe-spelers, die zo veel mogelijk tijd probeerden te rekken. “Al is het is niet de schuld van Getafe, want het is voor hen de beste manier om de strijd aan te gaan. Maar negen minuten extra tijd lijkt me dan wel wat weinig”, aldus de Nederlander.

“Het tijdrekken moet nu stoppen en de scheidsrechters moeten daarvoor zorgen. In de tweede helft gingen 25 tot dertig minuten verloren. Het is gewoon gênant, de scheidsrechters moeten optreden.”