Russische bommenwerper onderschept die op weg was naar Nederlands luchtruim

De Deense luchtmacht heeft maandagochtend een Russische bommenwerper onderschept, die op weg was naar het verantwoordelijkheidsgebied van Nederland. Daarom heeft ook Nederland gevechtsvliegtuigen ingezet, zo zegt de Nederlandse luchtmacht op X, het vroegere Twitter.

“Vanochtend om 07.19 uur is de Quick Reaction Alert (QRA) vanaf Vliegbasis Volkel opgeroepen omdat een Russische bommenwerper richting het Nederlands verantwoordelijkheidsgebied vliegt. Het vliegtuig is in Deens gebied door de Deense QRA onderschept”, aldus de koninklijke luchtmacht.

De Quick Reaction Alert houdt in dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 jachtvliegtuigen paraat staan om te reageren op schendingen van het luchtruim. De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen voor een onderschepping.