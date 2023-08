Rennes-coach reageert op nakende transfer van man in vorm Jérémy Doku naar Manchester City: “Sommige aanbiedingen kun je niet weigeren”

Voor het Franse Rennes wordt het moeilijker en moeilijker om Jérémy Doku (21) in huis te houden. De Rode Duivel begon zondag swingend aan het nieuwe Ligue 1-seizoen met een doelpunt en vele goede acties. Doku wordt nog steeds het hof gemaakt door Manchester City, die in hem de ideale opvolger ziet voor de vertrokken Riyad Mahrez.

Ondanks de perikelen over een transfer naar Manchester City, begon Doku zondag gewoon in de basis tegen Metz. Met een doelpunt droeg hij bij aan de 5-1 zege. Maar werd het misschien zijn laatste partij bij Rennes? “Het hangt er vanaf”, aldus Rennes-coach Bruno Genesio na de match. Manchester City wil Doku namelijk graag inlijven als opvolger van de vertrokken Riyad Mahrez.

“Sommige aanbiedingen zijn moeilijk af te slaan. Dat geldt voor spelers, managers en iedereen die bij voetbal betrokken is”, aldus de trainer van Rennes. Al wil Genesio zijn sterspeler niet kwijt voor een appel en een ei. “Alles hangt af van het juiste bod”, was hij duidelijk. City is klaar om zo’n 35 miljoen euro op tafel te leggen voor de Belgische flankspeler.

Al is er volgens Genesio wel nog geen akkoord voor onze landgenoot, wat voor hem en Rennes dan weer goed nieuws betekent. “We zijn er nog niet. Ik heb geen nieuws. Hij is een speler van Stade Rennais en tot het tegendeel bewezen is, kunnen we hem gebruiken.”