Toeristen gevraagd om weg te blijven van Hawaï, maar dat is buiten Paris Hilton gerekend

Hawaï likt zijn wonden na de hevige bosbranden van afgelopen week. Om zoveel mogelijk mensen wiens huizen in rook zijn opgegaan toch onderdak te bieden, wordt aan toeristen gevraagd om de hotels vrij te houden en hun reis naar de eilandengroep te annuleren. Een oproep die Paris Hilton meteen aan haar laars lapt.

Met al minstens 93 dodelijke slachtoffers zijn de bosbranden op Hawaï de dodelijkste in meer dan een eeuw tijd op Amerikaans grondgebied. En ook de materiële schade is bijna niet te overzien. Ongeveer 46.000 inwoners van het eiland Maui zijn afgelopen dagen geëvacueerd met het vliegtuig, zo’n 4.500 daarvan zullen bij terugkomst op zoek moeten naar onderdak. En daarvoor kijkt gouverneur Josh Green onder meer naar de hotels op het eiland.

“In de komende weken moeten we alle middelen gebruiken om ons te richten op de opvang van bewoners die hun huis kwijt zijn”, zei hij zaterdag. Green voegde eraan toe dat er al zeker 500 hotelkamers beschikbaar zullen worden gesteld voor lokale bewoners die ontheemd zijn. Nog eens 500 andere hotelkamers zullen gereserveerd worden voor werknemers van de Federal Emergency Management Agency. Daarnaast hoopt het eiland ook een samenwerking op poten te zetten met Airbnb zodat huurwoningen ook kunnen worden ingezet als noodopvang.

Geen plek om op vakantie te gaan

Ambtenaren van het eiland dringen er bij toeristen dan ook op aan om niet naar Maui af te reizen, zodat er voldoende plaatsen zijn om de lokale bewoners op te vangen. Ook de Hawaïaanse acteur Jason Momoa, bekend van onder meer ‘Game of thrones’, waarschuwde toeristen dat ze de komende tijd beter wegblijven van Maui. “Het is op dit moment geen plek om op vakantie te gaan”, schreef hij op Instagram. “Overtuig jezelf er niet van dat je aanwezigheid nuttig is op een eiland dat zo zwaar lijdt.”

© Willy Sanjuan/Invision/AP

Hun oproepen werden alvast niet gehoord door hotelerfgename Paris Hilton. Zij werd afgelopen weekend gespot in een resort op het eiland, op zo’n 45 kilometer van Lahaina, het zwaarst getroffen stadje. Nog geen tien kilometer van haar vakantieverblijf was op dat moment nog steeds een kleine brand aan het woeden. Maar Hilton liet het niet aan haar hart komen. Samen met haar man en hun 8 maanden oude zoontje maakte ze een gezellige strandwandeling.

LEES OOK. Van Conrad tot Paris: hoe de Hiltons een hotelimperium bouwden met kamers waar twee boeken àltijd in terug te vinden zijn