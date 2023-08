Spectaculaire beelden tonen vlammenzee bij brand in afvalbedrijf

De bluswerken bij Bert Containers in Ronse blijven duren. De stad vraagt om in de ruime omgeving ramen en deuren gesloten te houden. “Het is zeker nog niet gedaan”, zegt plaatsvervangend burgemeester Patrice Dutranoit (CD&V). “De brand blijft opflakkeren.”

Zondag brak om 18 uur brand uit bij Bert Containers op de industriezone Klein Frankrijk in Ronse. Het is de derde zware industriebrand in drie maanden tijd bij het bedrijf, en de rook was tot ver buiten Ronse te zien. “Er is afval, vooral houtafval, in brand gevlogen”, zegt plaatsvervangend burgemeester Patrice Dutranoit. “Tijdens de nacht draaide de wind en kreeg de noodcentrale 100 heel wat telefoontjes binnen over geurhinder in de stad. Ik ben hier ter plaatse en de hinder zal zeker nog een tijd duren. Er zijn de hele tijd opflakkeringen. De brandweer raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden en om ventilatiesystemen uit te schakelen. Rook is steeds ongezond. Blijf dus zo veel mogelijk weg uit de rookpluim en kom niet ter plaatse kijken.”

Ook in Kluisbergen en Maarkedal wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden als er geur- en rookhinder is. Er is onvoldoende wind waardoor de rook beneden blijft.

Er komt een branddeskundige ter plaatse om te onderzoeken hoe de brand kon ontstaan. Het is de derde maal op een paar maanden tijd dat er brand ontstaat bij het afvalverwerkende bedrijf. Op de Fiertel, op 4 juni, was er al een eerste zware industriebrand. Voor de brandweer was het alle hens aan dek. Er waren brandweerkorpsen uit Ronse, Kluisbergen, Avelgem, Zottegem, Oudenaarde en zelfs uit Wallonië om te komen blussen.

