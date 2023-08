Wraak voor Caicedo? “Liverpool kaapt transfer van Roméo Lavia naar Chelsea”, keuze ligt bij Rode Duivel

Chelsea of Liverpool? Het was de afgelopen weken gissen waar Rode Duivel Roméo Lavia deze zomer heen trekt. Beide Engelse topclubs - die gisteren trouwens 1-1 gelijkspeelden tegen elkaar - trekken aan de mouw van de jonge middenvelder. Chelsea hoopte vandaag zijn komst af te ronden, maar plots is daar Liverpool om de deal te kapen.