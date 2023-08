Politie zoekt jong koppel na geweld op Gentse Feesten waarbij man in coma belandde: “Zijn toestand is nog steeds precair”

Het incident gebeurde tijdens de Gentse Feesten, op 21 juli rond 1 uur ’s nachts in de Onderstraat. Een woordenwisseling tussen twee koppels ontaardde in trek- en duwwerk. “Hierbij is een 36-jarige man zwaar ten val gekomen. Zijn toestand is nog steeds precair”, zegt de politie.

De federale politie verspreidde maandagochtend beelden van de twee verdachten. Het gaat om een man en een vrouw van in de twintig jaar oud. “Aan het koppel wordt gevraagd om zich te melden bij de politie”, klinkt het. “Het kan zijn dat zij de ernst van de feiten niet correct hebben ingeschat.”

De politie geeft meer info over het koppel, dat na de feiten wegwandelde in de richting van de Belfortstraat. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300.

“Verdachte 1 is een man van ongeveer 20 à 25 jaar oud en 1m85 lang. Hij heeft kort donker haar en spreekt met een Gentse tongval . Op het ogenblik van de feiten droeg hij een witte hoodie van het merk Champion , een zwarte broek en wit/ grijze sneakers.”

“Verdachte 2 is een vrouw van ongeveer 20 jaar oud. Ze heeft lichtbruin halflang haar gedragen in een middenstreep. Ze droeg een lichtblauwe sweater, een zwarte schoudertas en witte sneakers van het merk Nike.”