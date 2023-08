‘Chique dames uit Knokke’ gaan viraal met hun beklag over korte broeken en frigoboxen: “Het is een vrij hoog niveau hier”

De Nederlandse krant De Telegraaf trok met een cameraploeg naar Knokke naar aanleiding van het succes van de reeks ‘Knokke Off’ bij onze noorderburen. Ze vroegen de Knokkenaar wat er zo geweldig is aan de badplaats. Twee ‘chique dames’, zoals de krant ze beschrijft, gaven hun ongezouten mening en gaan nu viraal.

“Bijna alles”, antwoordt een Knokse vrouw veelbetekenend wanneer de Nederlandse journalist haar vraagt wat ze zo leuk vindt aan Knokke. Ze maakt duidelijk dat ze liefst zo weinig mogelijk mensen in haar thuishaven ziet, en dat de verhoogde interesse dankzij Knokke Off dus niet welgekomen is.

“Ik ga niet zeggen dat ik me erger”, begint ze, om vervolgens op te noemen waaraan ze zich wel degelijk ergert. Korte broeken zijn uit den boze voor de vrouwen, en ook “mensen die uit Frankrijk met de frigobox op het strand komen” worden toegevoegd aan het lijstje ergernissen. “Het is een vrij hoog niveau hier”, zegt een van de vrouwen met een Frans accent, en dat zou ze graag behouden zien.

De Telegraaf deelde het fragmentje op TikTok, waar het intussen meer dan 700.000 keer bekeken werd. Als we de reacties mogen geloven, zullen er de komende weken veel korte broeken en frigoboxen te spotten zijn in Knokke.

