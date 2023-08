Weense politie op zoek naar seriemoordenaar van daklozen

De politie van Wenen is op zoek naar de dader of daders van een reeks dodelijke aanvallen op daklozen in de Oostenrijkse hoofdstad.

De politie meldde maandag dat een 55-jarige man zondag is overleden aan de gevolgen van zijn verwondingen. Hij werd vorige week op straat gevonden met snij- en steekwonden.

Eerder deze zomer, op 12 juli, was ook al een 55-jarige dakloze levenloos aangetroffen op een bankje in een park. Hij was doodgestoken. Nog eens tien dagen later werd een 51-jarige vrouw op gelijkaardige wijze aangevallen. Ze liep zware verwondingen op, maar overleefde.

Volgens een woordvoerster meent de politie dat één dader of een groep daders verantwoordelijk is voor de drie aanvallen. In een reactie op het geweld hebben hulporganisaties extra opvangruimte voorzien waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen.