Het lijkt wel horror: beelden tonen hoe mensen als zombies over straat lopen in Amerikaanse stad na het nemen van drug

De VS wordt overspoeld door ‘zombies’, gebruikers van tranq. De spotgoedkope drug is een combinatie van de pijnstillers fenantyl en xylazine, een paardenverdovingsmiddel, en herschept de straten van Amerikaanse steden zoals Philadelphia, Seattle, Boston, … dagelijks in taferelen die recht uit een horrorfilm lijken te komen. Harde beelden die in de loop van 2023 in Philadelphia werden gemaakt, tonen de verwoestende impact van de ‘zombiedrug’ en gaan nu de wereld rond.

Gebruikers van de drug staan bewegingsloos op straat, liggen op het trottoir zonder te beseffen waar ze zijn of vertonen bizar gedrag. Tranq kost zo’n vijf dollar per dosis en wint daardoor snel aan populariteit in steden en wijken in de VS, vooral onder de dakloze en arme bevolking. Maar het goedje raast als een ware epidemie door het land. De extreem verslavende drug verandert mensen niet alleen in zombies, maar vermindert ook de bloeddoorstroming, waardoor gebruikers diepe vleeswonden krijgen.

De Amerikaanse overheid noemt tranq “een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid” en op sociale media wordt meer en meer opgeroepen om de ellende die wordt veroorzaakt door de drug als epidemie te erkennen. Tranq circuleert ook in ons land, maar is nog niet zo wijdverspreid en populair zoals dat in de VS het geval is. “Maar wat niet is, kan nog komen”, aldus Jan Tytgat (KU Leuven). De toxicoloog waarschuwt dat drugs vaak “overwaaien” naar ons land “zeker als ze een hype zijn”.