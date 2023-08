27-jarige Afghaan blijft maand langer in cel na steekpartij in Blankenberge: “Hij werd al een tijdje lastig gevallen”

De 27-jarige Afghaan die vorige week een 15-jarige jongen neerstak aan het station in Blankenberge blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer maandagmiddag. “Hij werd al een tijdje lastig gevallen”, zegt meester Kris Vincke.

Dinsdagavond 8 augustus, 21. 45 uur. Heel wat hulpdiensten snelden ter plaatse naar het Blankenbergse station nadat een melding binnen kwam van een steekpartij. Een 15-jarige jongen werd in zijn rug aangevallen met een mes. Het slachtoffer moest meerdere messteken incasseren en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De jongen is inmiddels opnieuw thuis, maar was vorige week behoorlijk onder de indruk.

Emotioneel

De dader blijkt een 27-jarige Afghaanse man te zijn. Na het incident verschanste de jongeman zich in een leegstaand gebouw naast het station, de oude bibliotheek van Blankenberge. Toen de verdachte daar ook de politie aanviel, kreeg hij een kogel in zijn arm. “Mijn client heeft een politiekogel opgevangen en dat heeft zijn gevolgen”, zegt meester Vincke. “Hij heeft pijn, maar is vooral ook heel emotioneel door wat er allemaal gebeurd is.”

LEES OOK. Moeder van jongen (15) die werd neergestoken aan station Blankenberge: “Mijn zoon zou geen vlieg kwaad doen, die man haalde meteen uit”

Brugse raadkamer

De jongeman verscheen maandagmiddag voor de raadkamer waar zijn aanhouding met een maand verlengd werd. “Mijn cliënt blijft zoals verwacht aangehouden”, bevestigt meester Kris Vincke. “Het onderzoek loopt ondertussen verder.” Het bleef lange tijd onduidelijk waarom de 27-jarige Afghaan de tiener aanviel, al lijkt daar nu wel een verklaring voor te zijn. “Mijn cliënt was al een tijd dakloos en werd ter plaatse al een tijdje lastig gevallen”, zegt meester Vincke. “Hij werd ook agressief bejegend door verschillende groepjes. Wellicht heeft dat er allemaal mee te maken.”

Meester Vincke wil graag benadrukken dat het slachtoffer niet per se gelinkt wordt aan de groepen die de dader zouden hebben lastig gevallen. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen of het slachtoffer gelinkt kan worden daaraan. We doen er momenteel geen uitspraken over.”

Er werd tevens ook een gerechtspychiater aangesteld.