Videobeelden van hardhandige arrestatie in Frankrijk gaan viraal

Een man is zaterdag opgepakt door de Franse politie. Niet opvallend, tot je de beelden ziet die van de arrestatie gemaakt zijn. Ze gaan viraal op sociale media.

De feiten speelden zich zaterdagavond af, op de grens van de Franse steden Bagneux en Fontenay-aux-Roses. Een man reed er met zijn scooter door het rood en weigerde vervolgens te stoppen voor de politie wanneer die hem daartoe aanmaande. Tijdens zijn vlucht sloeg hij al eens met zijn vuisten op de politiewagen. Toen hij daarna van zijn voertuig sprong en er te voet vandoor ging, liep het helemaal uit de hand.

Op de videobeelden is te zien hoe agenten met hun wagen de man aanrijden en daarna met drie op hem springen. Het gaat er hardhandig aan toe, en daar wordt bijzonder verontwaardigd op gereageerd op sociale media. “Kijk eens naar de politie… Hoe noemen jullie deze arrestatie”, schrijft iemand die de beelden deelt. Ze werden al vele duizenden keren gedeeld. Heel wat mensen leggen in de reacties ook een link met Nahel, de 17-jarige die doodgeschoten werd door de politie in Nanterre. Dat leidde tot wekenlang protest.

De burgemeester van Bagneux belooft aan Le Parisien een onderzoek naar de interventie van de agenten. Volgens het parket is de opgepakte man na psychiatrisch onderzoek gedwongen opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met hem verder moet, zal de komende dagen duidelijk worden.