Waarom een jonge Fransman bij RWDM met het rugnummer 69 speelt (en het is niet waarom u denkt)

Met zijn geboortejaar kan de keuze van Florent Sanchez niks te maken hebben. En naar de amoureuze voorkeuren van de jonge Fransman hebben we het raden. Veel logischer lijkt het dan ook dat de link moet worden gezocht in de geboorteplaats van de jonge Fransman. Sanchez, die wordt gehuurd van zijn jeugdclub Lyon, kwam ter wereld in Vaulx-en-Velin, gelegen in de Métropole de Lyon. Het nummer van dat departement? Jawel, 69.

Sanchez is uiteraard niet de eerste voetballer die met het nummer 69 op de rug speelt. De Spanjaard Angeliño deed het ooit bij NAC Breda, omdat hij destijds ook met het nummer 69 debuteerde. De Duitse voetbalbond weigerde Karlsruhe-speler Dino Drpic jaren geleden dan weer om met de 6 en 9 op zijn rug te spelen omdat “de scheidsrechter met een dergelijk hoog getal het overzicht op het veld kwijt zou kunnen raken”.

Bixente Lizarazu. — © VUM

De meest bekende 69’er is echter Bixente Lizarazu. De Fransman speelde er in de laatste jaren van zijn carrière bij Bayern München mee en had daar niet één, niet twee, maar wel drie goeie redenen voor: Lizarazu werd geboren in 1969, is 1,69 meter groot én ziet - of zag - het getal 69 als hij op de weegschaal gaat staan.