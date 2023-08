Vijf verdachten aangeklaagd na miljoenenroof uit kluis in Berlijn

Negen maanden na de inbraak in verschillende kluizen in Berlijn, waarbij de daders aan de haal gingen met een miljoenenbuit, heeft het openbaar ministerie in Duitsland vijf mannen tussen de 27 en 52 jaar oud aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van zware feiten van diefstal en van brandstichting, verklaarde een woordvoerder van de autoriteiten maandag.

Samen met nog onbekende mededaders zouden ze op 19 november in het Berlijnse stadsdeel Charlottenburg in een kluisruimte hebben ingebroken en daar talloze kluisjes hebben leeggehaald. De inbrekers stalen voor meer dan 14 miljoen euro aan horloges, evenals juwelen, edelmetalen en waardepapieren met een waarde van ongeveer 35 miljoen euro.

Het kluisbedrijf in de Fasanenstraße verhuurt naar eigen zeggen meer dan 1.200 kluizen in een voormalige privébank, onder meer aan een onlinehandelaar in horloges. De directeur van het bedrijf zou onder één hoedje hebben gespeeld met een georganiseerde misdaadbende. Van de buit is intussen nog steeds geen spoor.