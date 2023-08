Medeoprichter Superdry speelt rijbewijs kwijt na dronken rit

De politie hield de 51-jarige Holder eind juli tegen met zijn Range Rover in Worcestershire. Uit een ademtest bleek dat hij dubbel zoveel alcohol op had dan toegelaten. Holder gaf toe dat hij dronken achter het stuur zat. Hij verklaarde dat hij na een zakelijke meeting in een bar had besloten om toch nog naar huis te rijden.

De rechter legde een rijverbod op van 18 maanden, plus een boete van 1.800 pond (2.090 euro). Hij moet ook de 85 pond (98 euro) gerechtskosten betalen en 720 pond (835 euro) bijdragen aan een slachtofferfonds. Als de zakenman een cursus volgt, kan hij zijn rijverbod met 18 weken inkorten.

Holder richtte Superdry in 2003 op samen met zijn zakenpartner Julian Dunkerton, maar vertrok er in 2016.