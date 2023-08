SJOTCAST #3. “Als AA Gent Hugo Cuypers én Gift Orban kan houden, moeten we ze bij de titelfavorieten rekenen”

De Jupiler Pro League is terug en Sjotcast dus ook. In aflevering 3 ontvangt Yanko Gazet van Antwerpen-journalist Koen Frans en chef voetbal Ludo Vandewalle. Terwijl Yanko vertelt over de Braziliaanse voetbalcarrière van zijn vader, raakte Koen onder de indruk in Westerlo en maakte Ludo zich niet populair bij Thorsten Fink.