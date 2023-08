Beide slachtoffers buiten levensgevaar na val uit kermisattractie, getuigen zwaar onder de indruk

In totaal raakten zeven personen gewond. Maandagochtend waren de laatste twee, waaronder een jong meisje geboren in 2012, nog steeds in kritieke toestand. Intussen zijn ze allemaal stabiel.

Een expert is ter plaatse gekomen om een eerste onderzoek in te stellen. Hij zal onder meer moeten vaststellen of het vergrendelings- en blokkeringssysteem van de attractie al voor het ongeluk kapot was, of dat het tijdens het ongeluk is doorgebroken.

De uitbater werd zondag gearresteerd, maar is inmmiddels weer vrij. Voorlopig geldt een aanklacht tegen hem vanwege onvrijwillige slagen en verwondingen. “Maar afhankelijk van het bewijsmateriaal en de gezondheidstoestand van de twee gewonden kunnen de feiten opnieuw worden gekwalificeerd”, meldt de procureur van Charleroi.

Veel getuigen

Omdat er veel mensen getuige waren van het zware ongeval, werd zondag een speciale lijn geopend waar mensen naar konden bellen om psychosociale hulp te krijgen. Ook een zaal in de gemeente werd opengesteld om mensen in shock de nodige opvang te bieden.

Dat was nodig, zo blijkt ook uit de getuigenissen die sindsdien zijn opgedoken. De moeder van een meisje dat alles had zien gebeuren, doet haar verhaal bij RTL. “Toen ze thuiskwam, zag ik meteen dat er iets ernstigs gebeurd was. Ze zei me dat ze dacht dat er iemand dood was. Ze was in shock.” Slapen en eten heeft ze sindsdien nog niet gedaan. “We gaan haar goed opvolgen en helpen”, aldus de mama.