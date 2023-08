Zelenski zweert vergelding voor omgekomen familie in regio Cherson

Na de dood van een gezin van vier, onder wie een baby, door een Russisch bombardement in de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne, heeft president Volodomir Zelenski gezworen wraak te nemen.

“Elke bezetter vernietigd, elk stuk Russische uitrusting verbrand, vuur in plaats van hun hoofdkwartieren en magazijnen, rook op de Krimbrug en meer – dat alles bewijst dat we geen enkele misdaad van Rusland onbeantwoord zullen laten”, zei hij zondag in zijn Telegramvideo.

Alleen al in de regio Cherson zijn volgens de autoriteiten zeven mensen om het leven gekomen en ongeveer vijftien gewonden gevallen.

In het dorp Shyroka Balka doodde Russisch artillerievuur volgens de Oekraïense autoriteiten zondagochtend vijf mensen, onder wie een gezin van vier, bestaande uit een vader, moeder, een twaalfjarige zoon en een slechts drie weken oude baby.

De regio werd zondag zeventien keer beschoten door het Russische leger, zei Zelenski. Het lokale militaire bestuur kondigde maandag een regionale dag van rouw aan in de regio.

Rusland voert al meer dan zeventien maanden een totale oorlog tegen zijn buurland Oekraïne. Tijdens die periode beschoten Russische troepen herhaaldelijk burgerlijke doelwitten, steden en dorpen. De Verenigde Naties hebben officieel meer dan 9.000 burgerslachtoffers in het conflict geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger.