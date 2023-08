Oekraïense topdiplomaat om het leven gekomen in mysterieuze omstandigheden

Een 56-jarige Oekraïense topdiplomaat is zondag in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen. Zijn lichaam werd gevonden in een meer in Armenië.

Het overlijden van de 56-jarige Oleksandr Sentsjenko roept vraagtekens op in Oekraïne. De topdiplomaat, die in Armenië fungeerde als rechterhand van de Oekraïense ambassadeur en onder meer een belangrijke rol speelde in het blokkeren van schimmige Russische import die de door Europa en de VS opgelegde sancties probeerde te ontwijken.

Zijn lichaam is door de brandweer uit het Sevan-meer in Armenië, 2.000 meter boven de zeespiegel, gehaald. Opmerkelijk was dat het water er slechts anderhalve meter diep is en met 22 graden ook erg warm is. “De brandweer heeft de man uit het water gehaald, maar het was te laat om hem nog te redden”, aldus de Armeense hulpdiensten.

Niet de eerste

In Oekraïne wordt geschokt gereageerd. “Met diepe droefenis vernemen we het overlijden van deze ervaren en hoog gekwalificeerde diplomaat”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het overlijden wordt onderzocht door de Armeense politie. De Oekraïense ambassade liet intussen weten niet zeker te zijn dat de dood “een natuurlijke oorzaak” heeft.

Sinds Rusland de oorlog in Oekraïne begon, zijn al heel wat mensen om het leven gekomen in merkwaardige omstandigheden. Het gaat telkens om figuren die op een of andere manier te maken hebben met Vladimir Poetin en/of het Kremlin.