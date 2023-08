Een speler die een blauw-zwarttruitje rechtstreeks omwisselt voor een paars-wittruitje, zien we niet elk jaar. Het is zelfs al meer dan tien jaar geleden dat dit voor het laatst gebeurde. Het is immers niet makkelijk om de overstap te maken naar de rivaal van je club. Mats Rits gaat die uitdaging toch aan, maar welke voetballers gingen hem al voor?