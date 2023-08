Achtbaan loopt op grote hoogte vast in Walibi, bezoekers zitten lange tijd vast

In Walibi hebben bezoekers lange tijd vastgezeten op ongeveer 50 meter hoogte in een achtbaan. Pas na tussenkomst van een technieker kwam er weer beweging in de Kondaa.

Een dag na de Boomerang in Bellewaerde, is de Kondaa in Walibi maandag vastgelopen. De spectaculaire achtbaan - de hoogste en snelste in de Benelux - die twee jaar geleden opende liep rond 19.30 uur vast op het hoogste punt, net voor de drop ingezet zou worden. Dat is op ongeveer 50 meter hoogte.

Een volle trein stond op die hoogte 25 minuten stil, vernam onze redactie. Pas nadat een technieker tussenbeide was gekomen, kwam er weer beweging in. De inzittenden kwamen zo met de schrik vrij.

Volgens Walibi ging het om “een kleine veiligheidsstop van 15 minuten”. “Maar dat is volkomen normaal”, aldus woordvoerder Justien Dewil.