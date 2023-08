Tiental Tongerse chauffeurs van De Lijn moet binnenkort naar stelplaats van Hasselt

In Hasselt hebben de buschauffeurs iets meer uitleg gekregen over wat hen te wachten staat als volgend jaar de tweede fase van de basisbereikbaarheid in gaat.

Vorige week maandag legden de chauffeurs van de stelplaatsen van De Lijn in Tongeren en Lanaken uit ontevredenheid tegen die nieuwe dienstregeling het werk neer. In totaal zouden tien chauffeurs die Tongeren als stelplaats hebben vanaf januari vanuit Hasselt of Genk moeten vertrekken.

De vakbonden gaven maandagavond andere cijfers. Zo beweerden ze dat veertien chauffeurs uit Tongeren en zes chauffeurs uit Lanaken moesten vertrekken. “Veel meer is er niet over gezegd. De mensen waren wel zeer kwaad omdat er in Limburg een heel grote verandering aankomt, zowel voor de chauffeurs als de klanten”, zegt Leon Versluys van ACOD Limburg.

Nieuwe chauffeurs in Lanaken

Bij de directie van De Lijn worden echter andere aantallen gehanteerd. “Dat zijn cijfers die in een vorige fase wel op tafel lagen maar heel concreet is dat er niet uitgekomen”, aldus woordvoerder Frederik Wittock. “Voor de stelplaats Tongeren is men in het kader van het nieuwe plan vanavond geland op tien chauffeurs. Die moeten dus naar een andere stelplaats gaan. Dat is het enige concrete cijfer dat er momenteel is.”

Voor Lanaken zijn er nog geen concrete cijfers, maar het zou gaan om nieuwe mensen die voor hun eerste dag bij De Lijn al te horen hadden gekregen dat ze op termijn naar een andere stelplaats zouden moeten verhuizen. “Dat aantal schommelt rond de zes werknemers maar dat is een hele andere situatie omdat zij dat al wisten.”

Volgens Wittock kunnen de chauffeurs in de komende weken hun vragen en opmerkingen op papier zetten en zal er daarna feedback komen. Sowieso wordt de hele uitrol van de tweede fase ook na enkele maanden geëvalueerd, klinkt het bij De Lijn.

Vakbondsacties?

De vakbonden beraden zich woensdag of ze in de komende weken acties gaan voeren tegen de overplaatsingen. Aanstaande donderdag staat er wel een actie gepland aan het station van Hasselt, waar het startschot wordt gegeven van hun Vlaamse bewustwordingsactie over agressie tegen buschauffeurs.