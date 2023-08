Doel 3 sloot op 23 september vorig jaar, Tihange 2 ging dicht op 1 februari. Daardoor verloor het Belgische elektriciteitspark twee gigawatt aan CO₂-arm vermogen.

Dat is onmiddellijk merkbaar in de gemiddelde uitstoot van het Belgische elektriciteitspark, blijkt uit berekeningen van Sam Hamels, postdoctoraal onderzoeker in energie-economie aan de Universiteit Gent. Vergeleken met de periode februari-juli vorig jaar lag de CO₂-intensiteit in diezelfde periode dit jaar meer dan 13 procent hoger, van 148 naar 168 gram CO₂ per kilowattuur. Bij die berekening is uitgegaan van een conservatief scenario, waarbij gascentrales 500 gram per KWh uitstoten.

Ter vergelijking: de CO₂-uitstoot van de Nederlandse elektriciteitsproductie bedroeg in 2022 349 gram per KWh, in Frankrijk was dat 72 gram, in Duitsland 486 gram. Nederland en Duitsland gebruiken nog kolencentrales, wij niet.

Grote verschillen van maand tot maand

Er zijn in België aanzienlijke verschillen van maand tot maand. In februari 2023 lag de CO₂-uitstoot bijvoorbeeld 57 procent hoger dan een jaar eerder. In juli lag hij 33 procent lager. Veel heeft te maken met de productie van hernieuwbare energie. Vorig voorjaar was extreem zonnig, dit jaar was er meer wind, vooral dan in juli. 2022 was ook een jaar waarin de kerncentrales sterk presteerden.