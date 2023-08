Verliest AA Gent zijn topschutter nog? Bologna wil Hugo Cuypers aantrekken

De spitsen van AA Gent zijn hot. Nu wil het Italiaanse Bologna graag Hugo Cuypers, als vervanger voor de naar Inter vertrokken Marko Arnautovic. Bologna, de club van Joshua Zirkzee, tast af wat bespreekbaar is voor Gent. Het heeft al begrepen dat Cuypers meer dan 15 miljoen euro zou moeten kosten, wat voor Bologna een clubrecord zou zijn.

De vraag is zelfs of een deal überhaupt mogelijk is. Voor de overname van Sam Baro werd een vertrek van én Cuypers én Orban niet uitgesloten. Met de kapitaalsinjectie die op de komst van Baro volgde, lijkt het financieel onnodig om beide spitsen van de hand te doen. Alles hangt dus ook af van wat er nog beweegt rond Gift Orban.

De Nigeriaan lijkt momenteel echter te duur voor geïnteresseerden als Tottenham, doordat de Buffalo’s nog een vraagprijs van boven de 30 miljoen hanteren. Voorlopig te veel voor wie zijn licht al opstak, vandaar dat makelaar Mogi Bayat al werd ingeschakeld om een oplossing te vinden.