Dit verkeersbord met witte ruit duikt steeds vaker op in Frankrijk: wie het negeert, moet 135 euro boete betalen

Weinig vervelender dan thuiskomen van vakantie en daar meteen een verkeersboete in je brievenbus vinden. Om dat te vermijden, weet je maar beter wat dit verkeersbord in Frankrijk betekent.

Om stress en boetes te besparen, zou iedereen die met de auto op vakantie gaat zich best op voorhand informeren over de specifieke verkeersregels in het land van bestemming. Die zijn namelijk niet altijd dezelfde als in België. Neem dit Franse verkeersbord bijvoorbeeld: een blauw of zwart bord met een witte ruit in het midden. In steden als Lyon, Grenoble en Straatsburg is het bord al een drietal jaar terug te vinden, maar nu zijn de Fransen de borden ook elders aan het installeren.

De witte ruit duidt een rijstrook aan die gereserveerd is voor enkele specifieke ‘ecologische’ weggebruikers. Concreet gaat het om wagens waar minstens twee personen inzitten, maar ook elektrische/hybride wagens of taxi’s met slechts één inzittende mogen op de strook rijden. Speciale flitscamera’s houden toezicht op de regel. Zit je alleen in de wagen en rijdt je toch op deze rijstrook, dan riskeer je een boete van 135 euro.

Sommige van de nieuwe verkeersborden zijn alleen op bepaalde tijdstippen geldig. Dit wordt aangeduid met een extra bord waarop het tijdvenster staat genoteerd waarbinnen de regel geldt of via elektronische verlichte borden.

De recente regel heeft als doel om weggebruikers aan te moedigen om zoveel mogelijk te carpoolen. Ook in de Verenigde Staten en Canada maken ze al langer gebruik van zulke ‘carpoolstroken’.