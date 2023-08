Reddingsactie en helikopter ingezet voor ‘drenkeling’, maar die zit gewoon... thuis

Alle hens aan dek maandagavond op het strand in Knokke-Heist. Een achtergelaten hoopje kledij aan de waterlijn deed de hulpdiensten het ergste vermoeden. Er werd meteen een zoekactie opgestart naar de vermiste persoon. Ook een helikopter werd verwittigd om mee te helpen zoeken naar de drenkeling.

Met man en macht werd gezocht naar de vermiste persoon, al werd die even later terug gevonden… thuis. “Na een tijdje bleek dat de persoon wiens kledij op het strand lag, gewoon thuis zat in zijn appartement op de zeedijk”, zegt commissaris Marc Baert van politiezone Damme/Knokke-Heist. “De man had zijn kledij achtergelaten nadat hij ze niet meer terugvond.”

Het plan van de man was om zijn kledij bij daglicht opnieuw te gaan zoeken, al kwam het zover dus niet.