Hommeles bij Olympiakos: Zuid-Koreaanse sterspeler wil (vrije) transfer en komt niet mee naar Genk

Woensdagmiddag arriveert de delegatie van Olympiakos in Genk voor de return van donderdagavond (20u) in de derde voorronde van de Europa League. De beste speler van vorig seizoen weigert echter om mee naar België af te reizen.

Voor de heenwedstrijd in Athene werd nog verteld dat de Zuid-Koreaan Hwang, die vorig seizoen door de supporters van Olympiakos nog werd uitgeroepen tot speler van het seizoen, onzeker was door een lichte blessure. Achteraf kwam echter een ander verhaal naar boven: Hwang was plots met de noorderzon richting Seoel verdwenen.

De dynamische middenvelder ruilde vorig seizoen na de inval in Oekräine, met goedkeuring van FIFA, het Russische Rubin Kazan in voor Olympiakos. Hij tekende in Griekenland een contract van 1 jaar, met een optie voor 2 extra seizoenen. Die optie zorgt nu voor een conflict tussen de speler en de club. Hwang en zijn juristen zijn ervan overtuigd dat hij een vrije speler is, verschillende clubs uit Europese topcompetities hebben al interesse getoond in de Zuid-Koreaanse international. Olympiakos beweert de optie tijdig te hebben gelicht en wil Hwang niet - en al zeker niet gratis - laten vertrekken.

Hwang heeft intussen Griekenland verlaten en wacht in zijn moederland op een oplossing. Hij zal er donderdag dus niet bij zijn tegen KRC Genk.

Duitse topref is oude bekende

De wedstrijd moet donderdag in goede banen worden geleid door Tobias Stieler. De 42-jarige Duitse topref is een oude bekende voor beide clubs. Hij floot al vier matchen van Olympiakos en was vijf jaar geleden met dienst in de Cegeka Arena tijdens de Europa Leaguewedstrijd KRC Genk-Besiktas (1-1).

De Duitse topref Tobias Stieler fluit donderdag KRC Genk-Olympiakos. — © BELGAIMAGE

(mg)