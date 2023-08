Spanje rekent in doldwaze slotfase af met Zweden en is eerste finalist op WK vrouwenvoetbal

Spanje heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WK vrouwenvoetbal. Spanje was baas, maar het duurde tot in de slotfase vooraleer we goals te zien kregen. In acht minuten kregen we drie doelpunten, maar het was uiteindelijk Spanje dat het met 2-1 haalde.

Bij Spanje mocht sterspeelster Alexia Putellas nog eens in de basis beginnen. Na de 4-0 nederlaag tegen Japan in de groepsfase verdween de Ballon d’Or-winnares van 2021 en 2022 naar de bank. Tegen Zweden mocht ze starten en zag ze hoe Spanje baas was in de eerste helft. De Spaanse vrouwen domineerden het spel, maar konden het balbezit niet omzetten in uitgespeelde kansen. 0-0 was een logische ruststand.

Na de pauze was het Zweden dat de touwtjes in handen nam. Sterspits Stina Blackstenius miste een grote kans op de 0-1. Op het uur werd Putellas bij Spanje naar de kant gehaald, Salma Paralluelo kreeg nog een halfuur om Spanje aan een finaleplek te helpen.

Gekke slotfase

Dat leek de invalster ook te doen met de 1-0 in minuut 81. De bal bleef liggen in de zestien en Paralluelo ramde hem in doel. Spanje leek zeker van de finale. Maar Zweden zette logischerwijs een slotoffensief op poten en dat loonde ook. In minuut 88 kwamen de Zweedse dames langszij via Blomqvist, die de Zweedse hoop terug leven inblies.

© REUTERS

Bij Zweden waren ze dolgelukkig dat ze verlengingen uit de brand leken te slepen, maar dat was buiten Olga Carmona gerekend. De Spaanse haalde verschroeiend uit van buiten de zestien, de bal ging er via de lat in. Het volstond voor de 2-1 zege, Spanje is de eerste finalist na een doldwaze slotfase.

© REUTERS

De andere halve finale is er eentje tussen gastland Australië en Engeland. Die wordt woensdag om 12 uur Belgische tijd afgewerkt.