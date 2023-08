Drie Bulgaren in VK gearresteerd wegens spionage voor Rusland

De verdachten worden beschuldigd van het bezitten van identiteitsbewijzen met “verkeerde bedoelingen”. Er werden paspoorten, identiteitskaarten en andere documenten gevonden voor zeker negen verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Griekenland. De drie zouden volgens de Britten hebben geweten dat de papieren vals waren.

Het gaat om de 45-jarige Orlin Roussev, de 41-jarige Bizer Dzhambadov en de 31-jarige Katrin Ivanova. Allen verbleven ze al enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk en deden ze een resem verschillende jobs. Volgens enkele voormalige buren vormden Ivanova en Dzhambadov een koppel.

Wat voor informatie de vermeende spionnen verzamelden en aan Rusland doorspeelden is niet bekend. De Bulgaren zouden al jaren in het Verenigd Koninkrijk wonen en verschillende banen hebben gehad. Zij moeten in januari voor de rechtbank verschijnen in Londen.