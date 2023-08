Nieuwe enkelband waarschuwt slachtoffer voor nabijheid dader

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) heeft dinsdag in Genk een demonstratie gegeven van de nieuwe enkelbanden, waarbij het slachtoffer gewaarschuwd wordt voor de nabijheid van de drager van de enkelband. Indien nodig kan het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET) het slachtoffer via een telefoontje waarschuwen.

De nieuwe generatie enkelbanden van “Allied Universal Electronic Monitoring” wordt vanaf het voorjaar 2024 in gebruik genomen.

© BELGA

De nieuwe enkelbanden hebben een slachtofferapplicatie die dus kan waarschuwen wanneer een dader in de buurt van het slachtoffer komt of zijn verbod om in bepaalde gebieden te komen, schendt. “Dit systeem wordt onder meer in Spanje intensief gebruikt bij zo’n 4.000 koppels. Het ondersteunt een door de rechtbank uitgesproken contactverbod. Als een dader toch in de buurt komt, dan kunnen dader en slachtoffer gewaarschuwd worden en kan er sneller opgetreden worden. Dat garandeert de slachtoffers meer gemoedsrust,” legde Demir dinsdag uit in Genk.

In de toekomst is zelfs drugs- en alcoholmonitoring mogelijk, waardoor justitie de dader niet loslaat. In 2023 hebben 1.300 mensen meer een enkelband gekregen dan in dezelfde periode van 2022. “De zoveelste stijging op rij. Het VCET staat dus voor gigantische uitdagingen. De technologie maakt het ook mogelijk om minderjarige delinquenten die buiten hun gemeenschapsinstelling hun schoolloopbaan kunnen afmaken, actief te volgen en een duidelijk zicht te krijgen op de routes die ze van en naar school afleggen,” legt Jef Verlinden, afdelingshoofd van het VCET, uit.