Blamage voor Duitsland: buitenlandminister moet staatsbezoek afzeggen omdat haar vliegtuig het opnieuw laat afweten

“We hebben alles geprobeerd, maar jammer genoeg is het logistiek niet mogelijk om mijn reis naar de regio van de Indische Oceaan te maken zonder dit vliegtuig”, zo legde Baerbock uit in een bericht op X, het vroegere Twitter. “Dit is meer dan vervelend.”

Baerbock was zondag vanuit Duitsland vertrokken voor een meerdaagse reis die haar naar Australië, Nieuw-Zeeland en de Fiji-eilanden zou brengen. Maar na een tussentop in Abu Dhabi kreeg het vliegtuig af te rekenen met een probleem aan de vleugelkleppen en moest het terugkeren naar het emiraat.

Niet de eerste keer

Na een test leek het vliegtuig van het type Airbus A340 opnieuw in orde. Er werd een tweede poging ondernomen, maar het toestel ondervond dezelfde problemen en moest opnieuw naar Abu Dhabi terugkeren. De oorzaak van de panne is nog niet gekend. Ook een commerciële vlucht naar Sydney bleek uiteindelijk geen optie.

Duitse regeringsvliegtuigen zijn de voorbije jaren wel vaker in het nieuws gekomen door technische problemen. Zo moest voormalig bondskanselier Angela Merkel haar reis naar een G20-top in 2018 uitstellen vanwege panne. Technische problemen aan het vliegtuig dwongen Baerbock in mei ook al om haar verblijf in Qatar met een dag te verlengen.

Nu heeft een woordvoerder van de Duitse luchtmacht laten weten dat twee oude Airbus 340-overheidsvliegtuigen zo snel mogelijk uit de roulatie zullen worden gehaald. Dit stond voor een van de toestellen al gepland voor september 2023, maar de andere had oorspronkelijk nog tot eind 2024 mee moeten gaan.