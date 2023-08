Twee Amerikaanse toeristen brengen nacht door in Eiffeltoren

Twee Amerikaanse toeristen zijn maandagochtend al slapend aangetroffen in de Eiffeltoren, nadat ze er de nacht doorbrachten. Dat melden een politiebron en de uitbater van het Parijse monument.

De twee werden vroeg in de ochtend ontdekt, voor de opening om 9 uur, tijdens een ronde van de veiligheidsagenten van de beheersmaatschappij van de Eiffeltoren (Sete). De toeristen bevonden zich tussen de tweede en de derde verdieping van de toren, op een plek die niet toegankelijk is voor het publiek. Ze vormden op het eerste gezicht geen bedreiging, aldus Sete.

De Amerikanen kochten zondag rond 22.40 uur een ticket en kropen over een afsluiting bij het afdalen van de trappen, aldus een bron binnen de politie. De brandweer heeft de twee in veiligheid gebracht, waarna ze naar een politiekantoor werden gebracht voor verhoor. Sete gaf aan een klacht te zullen indienen.

De Eiffeltoren ging uiteindelijk rond 10 uur open, een uur later dan voorzien.

Zaterdag werd het Franse monument al twee keer geëvacueerd vanwege valse bomalarmen. Maandag kregen drie politiecommissariaten een brief waarin opnieuw melding werd gemaakt van bommen in de Eiffeltoren, maar Sete ging op advies van de politie niet over tot een evacuatie.