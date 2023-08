Zwaar autistische Tristan (21) kan zijn geluk niet op nadat mensen massaal appeltjes bij hem kopen na oproep: “Ik ben er echt van aangedaan”

Eppegem

In Eppegem is een ludieke oproep van de mama van de 21-jarige Tristan, die lijdt aan zwaar autisme, uitgegroeid tot een hartverwarmende actie. De jongen raapt namelijk alle dagen oogstappeltjes bij elkaar. Buren en sympathisanten vanuit de hele gemeente komen maar wat graag langs om wat appeltjes van hem te kopen, in ruil voor een centje. Daarmee maken ze hem erg gelukkig.