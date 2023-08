Nog een domper voor Rode Duivels: Kevin De Bruyne moet wellicht onder het mes en is mogelijk meerdere maanden out

Het ziet er niet goed uit voor Kevin De Bruyne (32). De Rode Duivel herviel in zijn eerste competitiematch met Manchester City in zijn oude hamstringblessure en na doktersonderzoek blijkt dat de spelverdeler wellicht een operatie moet ondergaan.

De definitieve beslissing is nog niet gevallen, maar volgens diverse bronnen is een operatie de beste oplossing. Manchester City wil een nieuw herval vermijden, want het was al de tweede keer dat die blessure opspeelde nadat hij twee maanden geleden in de Champions League-finale tegen Inter ook al van het veld moest. Dik twee maanden rust gaven toen onvoldoende beterschap.

Als De Bruyne onder het mes moet, zal hij in 2023 wellicht niet meer in actie komen. City zou hem dan willen recupereren voor de terugronde van de competitie begin 2024 en dan zou de speler ook op tijd klaar zijn voor het EK 2024 in juni met België. Bondscoach Domenico Tedesco zal de volgende maanden moeten bekijken hoe hij alles oplost, want ook keeper Thibaut Courtois is zes maanden buiten strijd.