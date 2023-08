Kudde olifanten doodt twee mensen na ontsnapping uit nationaal park in Oeganda

Een kudde olifanten die ontsnapt was uit een nationaal park in het westen van Oeganda heeft maandag twee mensen gedood. Dat meldt de Uganda Wildlife Authority (UWA) dinsdag.

“De dieren hadden het Queen Elizabeth National Park verlaten en begaven zich naar het nabijgelegen dorp Kasandala”, zegt Bashir Hangi, woordvoerder van de UWA. “Daar doodden de olifanten een man in zijn tuin en een andere op de weg.”

De UWA probeert de dieren nu terug te drijven naar het wildreservaat.

Het Queen Elizabeth National Park is een van de grootste beschermde gebieden in het Oost-Afrikaanse land en is een van de populairste toeristische bestemmingen in Oeganda vanwege de biodiversiteit. Het park grenst aan het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo.

Volgens natuurbeschermingsorganisaties komen botsingen tussen wilde dieren en mensen steeds vaker voor in Afrika. De natuurlijke habitat van wilde dieren wordt steeds schaarser door de grote bevolkingsgroei in Afrika. In het Queen Elizabeth National Park leven nu bijna 8.000 olifanten. Veertig jaar geleden waren dat er nog maar zo’n 2.000.