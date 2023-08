Zelfs Coucke kon hem niet overtuigen: waarom jeugddirecteur Jean Kindermans Anderlecht inruilt voor Antwerp

Jean Kindermans (59) - de gerenommeerde jeugddirecteur van Anderlecht - gaat vanaf 1 juli 2024 aan de slag bij Antwerp. Bij The Great Old wordt hij CEO Jeugd nadat paars-wit hem in vooropzeg had gezet omdat het zijn acadamie wou hervormen en zijn contract te duur geacht werd. Aanblijven bij RSCA voor 30 procent minder loon en met een andere jobinhoud, wilde Kindermans niet. De fans spreken van een groot verlies.