Wie lust er al eens graag een eitje? ‘Reuzenomelet’ lokt 6.000 mensen naar Oostkantons

In Malmedy is dinsdag naar jaarlijkse gewoonte een reuzenomelet gebakken. Het folkloristische evenement lokte zowat 6.000 mensen naar de stad in de Oostkantons.

Voor de omelet gebakken werd, was er een mis en werden brood en eieren gezegend. Zowat 11.000 eieren, 50 kilogram spek, 25 liter olie, 5 kilogram bieslook en 500 gram kruiden gingen daarna een pan van 4 meter diameter in. De aanwezigen konden vervolgens gratis proeven.

Het weer was beter dan vorig jaar, toen er in de regen maar 3.500 mensen naar het bakspectakel kwamen kijken. In de loop van de ochtend werden verschillende lokale bekendheden ingewijd in het broederschap van de reuzenomelet.

De traditie om op 15 augustus een reuzenomelet te bakken, bestaat al ruim een kwarteeuw in Malmedy. Ook elders in de wereld zijn er broederschappen van de reuzenomelet, onder meer in Frankrijk, Nieuw-Caledonië, Canada, Argentinië en de Verenigde Staten bestaan ze.

