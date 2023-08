Invasie van Amerikaanse krabben bedreigt iconisch Italiaans pastagerecht

Vorige zomer was er de ellenlange droogte, nu is het een invasie van Amerikaanse krabben die een bedreiging vormt voor het iconische Italiaanse pastagerecht ‘Pasta alla vongole’. De Italiaanse overheid grijpt in.

Spaghetti, olijfolie, peterselie, sjalotten, look, peper, zout en venusschelpen. Ziedaar de ingrediënten voor een eenvoudig te bereiden klassieker onder de Italiaanse pastagerechten: pasta of spaghetti alla vongole.

De vraag is maar of we dat binnenkort nog overal zullen kunnen eten. De venusschelpen, die vorig jaar door de lang aanhoudende droogte al enorm duur en schaars geworden waren, zijn nu opnieuw het probleem. De boosdoener daarvoor is de blauwe krab, een bijzonder agressieve soort die om een nog onduidelijke reden uit Noord-Amerika in Italiaanse wateren is beland en zich daar wat graag voedt met - onder meer - de weerloze schelpen.

2,9 miljoen

De Italiaanse overheid wil het zover niet laten komen, en heeft maar liefst 2,9 miljoen euro opzij gezet om de verspreiding van de krabben tegen te gaan. Dat heeft landbouwminister Francesco Lollobrigida zondag bekendgemaakt tijdens een bezoek aan de delta van de rivier Po. Met dat geld zullen coöperatieven van vissers en zogenaamde ‘aquafarmers’ ondersteund worden om met een grootschalige viscampagne het aantal krabben terug te dringen.

Italië is in Europa de grootste producent van die schelpen, en wereldwijd de grootste na China en Zuid-Korea.