Daar is Mats Rits: Anderlecht maakt transfer van Club Brugge naar paars-wit officieel

Het had heel wat voeten in de aarde, maar Mats Rits (30) is een speler van Anderlecht. Paars-wit stelde hun kersverse aanwinst dinsdag voor op hun kanalen. Rits komt over van Club Brugge en tekent voor drie seizoenen in het Lotto Park. Met de transfer zou een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro gemoeid zijn.