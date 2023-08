Luchthaven Tripoli dicht vanwege zware gevechten

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn zware gevechten losgebarsten tussen twee belangrijke gewapende groepen. In de nacht van maandag op dinsdag zouden daarbij twee mensen gedood zijn. Vluchten vanop de luchthaven zijn geschrapt.

Volgens een officier van het ministerie van Binnenlandse Zaken die anoniem wenst te blijven waren de gevechten maandagavond losgebarsten nadat de militie al-Radaa de commandant van Brigade 444 had opgepakt op de luchthaven van Mitiga. Die sector wordt gecontroleerd door al-Radaa.

Lokale media berichtten dat kort nadien pantservoertuigen en jeeps met gewapende mannen opdoken in sectoren ten oosten en zuiden van Tripoli. Het geweld verspreidde zich naar andere sectoren nabij de luchthaven en de universiteit, waar de lessen zijn opgeschort. Ook de leiding van de luchthaven besloot het luchtverkeer op te schorten en vluchten af te leiden naar Misrata.

Zwaarste in maanden

Na een korte onderbreking gingen de gevechten dinsdag verder. Getuigen spreken over de zwaarste gevechten in maanden. Een medische bron bracht een voorlopige balans van twee doden en meer dan dertig gewonden. De VN-missie UNSMIL lanceerde een oproep om het geweld te staken en burgers te beschermen.

Al-Radaa en Brigade 444 behoren tot de meest invloedrijke gewapende groepen in Tripoli, waar één van de twee regeringen zetelt die de macht over het land claimen. Brigade 444 leunt nauw aan bij de regering en controleert de zuidelijke voorwijken van Tripoli. Al-Radaa presenteert zich als onafhankelijke veiligheidsdienst en controleert het centrum en oosten van Tripoli, alsook de luchtmachtbasis van Mitiga en de luchthaven.

Sinds de val van het regime van Moammar al-Kadhafi in 2011 is Libië in totale chaos gestort. Er zijn niet alleen de twee rivaliserende regeringen die de zeggenschap over het land proberen te claimen, ook ontelbare milities strijden om macht en invloed.