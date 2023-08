Zestig migranten gered voor de kust van Cyprus

De Cypriotische autoriteiten hebben bij een nachtelijke operatie 60 migranten gered, nadat hun boot in de buurt van de zuidoostkust van het eiland in de Middellandse Zee in de problemen was geraakt. Dat melden die autoriteiten dinsdag.

“Maandag rond 20 uur (19 uur in België) ontving het Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) informatie over een boot met migranten in gevaar, die 15 zeemijlen (ongeveer 30 km) ten oosten van Cape Greco voer”, zei het JRCC in een verklaring.

Twee patrouilleboten van de maritieme politie, twee speedboten, een helikopter en een vrijwillig reddingsschip namen deel aan de reddingsoperatie in de buurt van de badplaats Ayia Napa, zei de JRCC.

Opvangcentrum

De operatie werd dinsdag afgerond. In totaal werden 54 mannen, drie vrouwen en drie kinderen veilig aan land gebracht, aldus dezelfde bron. Er werden geen details gegeven over de nationaliteiten van de geredden of waar de boot vandaan was vertrokken. De mensen zullen worden overgebracht naar een opvangcentrum voor migranten aan de rand van de hoofdstad Nicosia.

Volgens de autoriteiten is het aantal migranten dat per boot aankomt in Cyprus in 2023 sterk gestegen, met een stijging van 60 procent in de eerste vijf maanden van het jaar vergeleken met dezelfde periode in 2022.