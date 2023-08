Buschauffeur geraakt aan oog nadat twee jongeren met projectiel gooien: daders nog niet gevat, MIVB dient klacht in

Een MIVB-chauffeur van buslijn 71 is maandagavond omstreeks 21.30 uur met een projectiel in het oog geraakt aan de Elsense halte Flagey. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij.

Het projectiel werd afgevuurd door twee jongeren op een elektrische step en zou afkomstig zijn van een luchtdruk- of airsoftgeweer, meent MIVB. Volgens de eerste getuigenissen in het politieonderzoek zou het eerder gaan om stenen, zegt Christophe Servais, hoofdcommissaris van de politiezone Brussel-Elsene.

De chauffeur werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is de avond zelf nog ontslagen. De man verkeerde wel nog steeds in shock. “De chauffeur reed met het raam aan de bestuurderszijde van de bus open. Hij werd aan het oog geraakt en naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Françoise Ledune, woordvoerster van de MIVB. “De man is zonder grote gevolgen uit het ziekenhuis gekomen, maar zijn oog deed enorm veel pijn.”

De politie van Brussel-Elsene laat weten dat de daders nog niet zijn gevat. “Het onderzoek is nog gaande en we moeten ook de camerabeelden bekijken”, klinkt het.

Om andere incidenten te vermijden, heeft de politie de lijn 71 de hele avond beveiligd. Verschillende eenheden patrouilleerden zo een hele avond langs de lijn, en ook een MIVB-veiligheidsteam werd ingezet.