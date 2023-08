Apple betaalt vergoeding aan klanten voor trage iPhones

‘Batterygate’, zo werd het schandaal genoemd dat Apple bijna vijf jaar geleden achtervolgde. Vandaag maakt het bedrijf zich klaar om tot een half miljard dollar schadevergoeding uit te betalen aan misnoegde iPhone-eigenaars. Zij kunnen een betaling van 65 dollar verwachten.

In 2017 raakte bekend dat sommige iPhonemodellen na een software-update trager gingen werken. Volgens Apple was dat een bewuste ingreep om te vermijden dat de toestellen zouden uitvallen. Verslijtende iPhone-batterijen zouden bij plots piekverbruik niet de nodige elektriciteit kunnen leveren, wat tot een crash zou leiden. Door de prestaties van een iPhone te ‘throttlen’ zou dat scenario worden vermeden.

Apple was daar evenwel niet transparant over, en dat kwam het bedrijf duur te staan. Gebruikers met een ‘trage’ iPhone meenden dat hun toestel versleten was en dat ze een nieuw model moesten kopen - terwijl de batterij vervangen ook soelaas kon brengen. Apple werd prompt beschuldigd van ‘planned obsolecence’: opzettelijke, snelle veroudering van iPhones om consumenten nieuwe toestellen te doen kopen. Het leidde tot een golf van verontwaardiging: batterygate was een feit.

Rechtszaken

Het leidde tot een golf van rechtszaken van boze iPhone-eigenaars. In de VS werden die gebundeld in één zaak. Die kreeg zijn beslag al in oktober 2020. Apple hield vol niets verkeerd te hebben gedaan, maar ging wel akkoord om schadevergoedingen uit te betalen van minimaal 310 en maximaal 500 miljoen dollar.

Beroepsprocedures van enkele individuele klagers maakten dat de uitbetaling op zich liet wachten. Deze week veegde een rechter die beroepen van tafel. Zo zal Apple de misnoegde iPhone-eigenaars in de VS eindelijk uitbetalen. Welk bedrag ze krijgen hangt af van hoeveel gedupeerden zich hebben gemeld - allemaal mensen die destijds een iPhone 6 of 7 hebben gekocht. Amerikaanse media melden dat het wellicht over pakweg 65 dollar zal gaan.

60 euro in België

De problemen beperkten zich niet enkel tot de VS. Ook in Europese landen werd Apple onder vuur genomen. In Italië kreeg het een boete van 10 miljoen euro opgelegd, en er lopen gelijkaardige zaken in het VK, Spanje en Portugal.

Ook in ons land moet het bedrijf zich mogelijk nog verdedigen. Consumentenorganisatie Test Aankoop diende in 2020 een groepsvordering in. Vorig jaar vonden de eerste pleidooien plaats maar daarna werd het stil. ‘Onze zaak loopt en we verwachten uitspraak over de ontvankelijkheid eind dit jaar’, zegt Laura Clays van Test Aankoop. De organisatie eist vergoedingen van 29 tot 89 euro, afhankelijk van het model. ‘Gemiddeld dus zestig euro’, klinkt het. Volgens de organisatie zijn er van de betrokken modellen in ons land 190.000 verkocht. ‘Dat maakt 11 miljoen in totaal’, aldus Clays.

Sinds batterygate kreeg het besturingssysteem van de iPhone een tabblad ‘batterijconditie’, waar gebruikers de geschatte maximumcapaciteit van de batterij kunnen zien. Er staat ook bij of het toestel nog steeds ‘piekprestaties’ toelaat. Daarmee ontmijnt het bedrijf de kritiek dat het vertragen van de toestellen niet transparant zou zijn.

Vervangbare batterij

In juni stemde het Europees Parlement nog een pakket van EU-regels goed die het bovenstaande probleem uit de wereld zouden moeten helpen. De tekst, die nog door de Europese Raad moet worden bekrachtigd, eist dat fabrikanten de batterijen in hun elektrotoestellen ‘gemakkelijk te verwijderen’ moeten zijn door de eindgebruiker, en dat zonder professioneel gereedschap.

De regels zouden van kracht worden vanaf 2027, waarna iedereen de batterij van zijn of haar smartphone zonder veel problemen zou kunnen vervangen.