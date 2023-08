Zes voormalige Londense agenten aangeklaagd voor het versturen van racistische berichten

De aanklacht volgt op een onderzoek van de BBC in oktober vorig jaar, dat leidde tot een onderzoek door het Directorate of Professional Standards van de Londense politie. Uit het onderzoek bleek dat er tussen augustus 2018 en september 2022 ongepaste berichten werden gedeeld binnen een gesloten WhatsApp-groep, aldus de Met. Sommige van de racistische berichten die in de chat werden gedeeld, zouden gaan over prins Harry en Meghan, zegt de BBC.

De agenten, die tussen 2001 en 2015 met pensioen gingen, verschijnen op 7 september voor het Westminster Magistrates’ Court. Ze zouden niet meer in dienst zijn geweest toen ze de berichten uitwisselden.

