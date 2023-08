Archeologen ontdekken in Israël 5.500 jaar oude stadspoort

Archeologen hebben in het zuiden van Israël een stadspoort blootgelegd van 5.500 jaar oud. Daarmee is het de oudste poort die tot nu toe in de regio is gevonden, zeiden autoriteiten dinsdag.

De poort werd ontdekt op de opgravingslocatie Tell Erani tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een waterleiding, aldus de Israëlische autoriteit voor antiquiteiten (IAA). De vondst heeft experts aan het denken gezet over het begin van de verstedelijking in het gebied.

“Dit is de eerste keer dat zo’n grote poort uit de vroege bronstijd is ontdekt,” zei hoofd van de opgravingen Emily Bischoff. De bouw van de poort vergde waarschijnlijk een grootschalige inspanning, waarbij de stenen van ver werden vervoerd en de bakstenen en vestingmuren speciaal werden gemaakt.

“Deze poort werd niet door één of enkele individuen gebouwd. Het fortificatiesysteem is het bewijs van een sociale organisatie die het begin van de verstedelijking vertegenwoordigt”, benadrukte Bischoff. Tot nu toe gingen experts ervan uit dat de verstedelijking van het gebied ongeveer 5.200 jaar geleden begon, 300 jaar later.

“Het is waarschijnlijk dat alle passanten, handelaren of vijanden die de stad wilden binnengaan door deze indrukwekkende poort moesten”, voegde Martin-David Pasternak, een IAA-onderzoeker, toe.

“De poort verdedigde niet alleen de nederzetting, maar gaf ook de boodschap af dat men een belangrijke sterke nederzetting binnenging die politiek, sociaal en economisch goed georganiseerd was”, aldus nog Pasternak.