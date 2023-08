Uit VS gezette Pakistaanse man gearresteerd terwijl hij graf groef na moord op Amerikaanse vrouw

Een Pakistaanse man die ervan wordt beschuldigd zijn Amerikaanse vrouw te hebben vermoord, is gearresteerd in de oostelijke stad Lahore nadat de politie hem betrapte toen hij midden in de nacht een graf aan het graven was. Volgens de Pakistaanse politie heeft de man de moord bekend.

“We kregen een telefoontje van een grafdelver over een man die naar de begraafplaats was gekomen en probeerde een lichaam te begraven zonder lijkwade of begrafenisrituelen”, vertelde de arresterende agent, Muhammad Nadeem, aan AFP. “Toen we ter plaatse aankwamen, zagen we dat het lichaam volledig onbedekt was en we vonden dat verdacht.”

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde de dood van de 50-jarige Diana Christo Khan. “We staan in contact met de familie en verlenen alle nodige consulaire bijstand”, zei hij.

Vervreemd

Kazim Kamal Khan, de verdachte, werd na de aanslagen van 11 september 2001 de Verenigde Staten uitgezet en raakte vervreemd van zijn vrouw en hun dochter, die in het land waren gebleven, aldus de politie. Hij zou zijn vrouw onlangs naar Pakistan hebben gelokt door te doen alsof hij ernstig ziek was.

Het lichaam van Diana Christo Khan vertoonde volgens een rapport een zichtbare hoofdwond en bloeduitstortingen in de nek. Er zal een autopsie op het lichaam worden uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.