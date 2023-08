Agent steelt 57.000 euro van bestuurder in Berlijn

Een Berlijnse politieagent is opgepakt nadat hij een bestuurder staande had gehouden tijdens een valse identiteitscontrole en hem van tienduizenden euro’s zou hebben beroofd. Dat maakten het openbaar ministerie en de politie dinsdag bekend.

De 48-jarige man werd aangehouden voor beroving en met onmiddellijke ingang geschorst. Tijdens huiszoekingen maandag werd bewijsmateriaal in beslag genomen in zijn flat en op zijn kantoor.

De politie zegt dat de agent een medeplichtige had bij het misdrijf. Het duo zou op 19 juli niet lang voor middernacht een automobilist hebben doen stoppen op de Berlijnse stadssnelweg bij Messedamm.

Geen dienst

De agent, die op dat moment geen dienst had, zou in een personenauto van zijn afdeling hebben gereden. Volgens het onderzoek droeg hij zijn uniform en had hij zijn dienstwapen bij zich. De 62-jarige bestuurder was dus in de veronderstelling dat het om een gewone politiecontrole ging.

Tijdens de controle zouden de agent en zijn handlanger de bestuurder hebben geboeid en naar de politieauto hebben gebracht. Vervolgens stalen ze meer dan 57.000 euro in contanten en twee mobiele telefoons uit de auto van de bestuurder.

Het slachtoffer zou vervolgens een proces-verbaal hebben ontvangen waarin stond dat de goederen in beslag waren genomen. Het in beslag genomen geld stond echter niet op het proces-verbaal.

Het is nog onduidelijk waarom de bestuurder zoveel contant geld bij zich had.