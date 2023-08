Meisje van 13 bevallen na verkrachting in Amerikaanse staat waar abortus verboden is

Abortus is niet overal in de VS meer toegelaten, en daar werd de voorbije maanden al veelvuldig tegen geprotesteerd. — © REUTERS

Een 13-jarig meisje is in de Amerikaanse staat Mississippi bevallen. Ze werd zwanger na een verkrachting, en abortus kreeg ze niet omdat dat verboden is in de staat. Dat schrijft het magazine Time.

Het was haar opgevallen dat haar dochter zich plots anders was gaan gedragen. Ze bleef ook meer thuis, terwijl ze voordien zo genoot van buitenshuis Tiktok-filmpjes op te nemen. En dan was er dat voortdurende overgeven. Voor Regina* uit het Amerikaanse Clarksdale, Mississippi, was het reden genoeg om haar dochter Ashley* mee te nemen naar de dokter. Niet veel later viel het verdict: het minderjarige meisje was zwanger.

Die zwangerschap was het gevolg van een verkrachting niet lang daarvoor. Volgens het meisje was een man hun tuin binnengeslopen toen zij daar Tiktok-filmpjes aan het opnemen was en heeft hij haar daar verkracht. Ashley zei hem niet te kennen en niemand was getuige van de feiten.

Abortus verboden

De moeder van het meisje wilde wel een abortus voor haar dochter, maar dat is verboden in de staat Mississippi. Alle ziekenhuizen binnen een aanvaardbare afstand doen het dus niet. De dichtstbijzijnde optie was naar Chicago rijden. Meer dan negen uur in de auto. De benzine, de kost van de abortus en het weggevallen loon door vrij te nemen samen dwarsboomden dat plan. “Ik heb daar gewoon geen geld voor”, zegt Regina in Time.

En dus beviel Ashley op 13-jarige leeftijd van een zoontje. “De geboorte was pijnlijk”, aldus het meisje. “Maar de situatie doet het meest pijn”, voegt mama Regina eraan toe. “Want zij is een onschuldig kind dat deed wat kinderen doen: buiten spelen. Het doet pijn, en het gaat dat blijven doen.”

Haar verhaal is het zoveelste in een reeks schrijnende waargebeurde voorbeelden die zijn opgedoken nadat het Hooggerechtshof in de VS de wet heeft teruggedraaid die abortus in alle staten toelaat. Onder meer in Mississippi is abortus sindsdien verboden.

*Ashley en Regina zijn niet de echte namen van de moeder en de dochter, die anoniem wensen te blijven.