Groen wil van kamperen “allemansrecht” maken

Het allemansrecht. Zo heet het recht in Noorwegen om overal vrij te kamperen. Het is het walhalla voor kampeerders, maar het bestaat ook in Zweden, Finland of IJsland. En zelfs in Frankrijk mag het tussen 19 en 9 uur. Tenminste als je op een uur van de bewoonde wereld zit. Maar in de meeste andere landen wordt het hoogstens gedoogd of het is ronduit verboden.

Zoals ook bij ons. Met de tent rondtrekken en die opzetten waar je maar wil, dat kan niet. Er zijn in Vlaanderen wel 27 bivakzones die privé of door het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt of de provincies worden beheerd. Wie te voet of met de fiets rondreist kan er maximaal 48 uur - “kort, luxeloos en discreet”, dixit de site bivak.be - overnachten en moet bij vertrek alles weer vlekkeloos achterlaten. Leave no trace, in kampeerjargon. Voorzieningen zijn er meestal niet. Enkel een lapje grond dat je wel eerst moet reserveren.

Omgedraaid

Groen stelt nu voor om het principe om te draaien. In plaats van een algemeen verbod en het enkel op sommige plaatsen toelaten, stelt de partij voor om het overal in de publieke ruimte toe te laten en op sommige plaatsen te verbieden. “In Schotland of in Scandinavië krijgen burgers en toeristen het vertrouwen om hun tent een nacht op te zetten in de natuur. Daardoor is reizen ineens ook een stuk laagdrempeliger. Niet iedereen heeft immers het geld om een appartement aan zee te huren of om naar het buitenland te trekken. Het zou fantastisch zijn als we ook van Vlaanderen een echte kampeerregio kunnen maken”, zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Het moet volwassenen toelaten weer meer contact te hebben met de natuur. Of jongeren de mogelijkheid geven om er avontuurlijk op uit te trekken en vijf dorpen verder de tent in de grond te slaan.

Vrijetijdsorganisatie Pasar is niet te vinden voor een algemene uitbreiding van het wildkamperen. “Onze situatie is gewoon niet te vergelijken met die in Scandinavië. Dit in Vlaanderen doen, zal de sympathie voor kamperen wellicht ook niet vergroten. Men zou beter de bestaande kleinschalige initiatieven of de plaatsen voor campers verder ontwikkelen”, zegt gedelegeerd bestuurder Michel Vandendriessche. Een uitbreiding van het aantal bivakzones, daar is hij wel voor.

Het is ook waar Vaneeckhout op hoopt. Hij dient binnenkort zijn voorstel in het Vlaams Parlement in, maar is naar eigen zeggen realistisch. “Als dit uiteindelijk uitmondt in 300 kampeervrije plekken - ongeveer 1 per Vlaamse gemeente - dan zal ik al tevreden zijn”. Het is in elk geval Vlaanderen - bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) - die voor het regelgevend kader moet zorgen. De gemeenten dienen concreet de kampeerplekken aan te duiden. Vlaanderen heeft sinds corona het aantal bivakplaatsen ook al uitgebreid.

